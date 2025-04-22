Россияне ударили УАБом по селу на Харьковщине: горели дома, повреждена почта, двое раненых

22 апреля российские захватчики нанесли удар УАБом по селу Гороховатка Харьковской области, в результате чего загорелись дома и были ранены мужчина и женщина.

Источник: Харьковская областная прокуратура в Telegram, председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram

Дословно: "По данным следствия, 22 апреля ориентировочно в 4:40 вооруженные силы РФ нанесли авиационный удар по с. Гороховатка Боровской ТГ Изюмского района. КАБ попал по территории частного жилого сектора - загорелись четыре дома".

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Детали: Сообщается, что в целом в результате атаки было повреждено более 10 домовладений, а также магазины и отделение почты.

В результате удара оккупантов 55-летний мужчина и 47-летняя женщина получили ранения.

Накануне войска РФ также атаковали это село УАБом. По данным ОВА, в результате попадания УАБа в огород, горели конструктивные элементы разрушенной хозяйственной постройки и гаража на площади 100 квадратных метров. Было повреждено остекление окон и кровли 4 частных домов, 1 киоск и пункт выдачи почтовых заказов.

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21 апреля в 20.45 в результате сброса с дрона в городе Купянск была повреждена газовая труба. Пострадала 58-летняя женщина, получив сотрясение головного мозга.

Кроме того, вечером 21 апреля российская армия попала FPV-дроном по 24-летнему мужчине в селе Ивашки Богодуховского района Харьковской области. Он ехал на скутере и погиб на месте.