Зеленський планує поїхати до Ватикану на прощання з Папою Римським – джерело

Президент України Володимир Зеленський планує їхати на церемонії прощання з Папою Римським Франциском у Ватикані, повідомило джерело, обізнане з планами президента.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на джерело

Деталі: За словами співрозмовника, Володимир Зеленський планує відвідати події, дати яких наразі ще не визначені з боку Святого престолу.

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"В Офісі президента очікують дату поховання Папи і готують візит президента до Рима та Ватикану на прощання з понтифіком", – зазначило джерело, підкресливши, що йдеться про візит саме на церемонію прощання.

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