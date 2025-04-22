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Зеленський планує поїхати до Ватикану на прощання з Папою Римським – джерело

Марія Ємець, Станіслав ПогоріловВівторок, 22 квітня 2025, 10:40
Зеленський планує поїхати до Ватикану на прощання з Папою Римським – джерело
пара римський франциск, володимир зеленський, фото: президент у соцмережах

Президент України Володимир Зеленський планує їхати на церемонії прощання з Папою Римським Франциском у Ватикані, повідомило джерело, обізнане з планами президента.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на джерело

Деталі: За словами співрозмовника, Володимир Зеленський планує відвідати події, дати яких наразі ще не визначені з боку Святого престолу.

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"В Офісі президента очікують дату поховання Папи і готують візит президента до Рима та Ватикану на прощання з понтифіком", – зазначило джерело, підкресливши, що йдеться про візит саме на церемонію прощання.

Що було раніше:

ЗеленськийПапа Римський
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