Зеленський планує поїхати до Ватикану на прощання з Папою Римським – джерело
Вівторок, 22 квітня 2025, 10:40
Президент України Володимир Зеленський планує їхати на церемонії прощання з Папою Римським Франциском у Ватикані, повідомило джерело, обізнане з планами президента.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на джерело
Деталі: За словами співрозмовника, Володимир Зеленський планує відвідати події, дати яких наразі ще не визначені з боку Святого престолу.
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"В Офісі президента очікують дату поховання Папи і готують візит президента до Рима та Ватикану на прощання з понтифіком", – зазначило джерело, підкресливши, що йдеться про візит саме на церемонію прощання.
Що було раніше:
- 88-річний Папа Римський Франциск помер 21 квітня о 7:35 ранку у своєму помешканні у Ватикані.
- За офіційними даними, причиною смерті понтифіка став інсульт.
- Вже відомо, що на церемонію прощання з Франциском планує приїхати президент США Дональд Трамп – це стане його першим закордонним візитом за час другої каденції.
- На час підготовки до похорону понтифіка над Римом заборонили проліт літальних апаратів.