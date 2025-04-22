Зеленский планирует поехать в Ватикан на прощание с Папой Римским – источник

Президент Украины Владимир Зеленский планирует ехать на церемонии прощания с Папой Римским Франциском в Ватикане, сообщил источник, знакомый с планами президента.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на источник

Детали: По словам собеседника, Владимир Зеленский планирует посетить события, даты которых пока еще не определены со стороны Святого престола.

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"В Офисе президента ожидают дату захоронения Папы и готовят визит президента в Рим и Ватикан на прощание с понтификом", - отметил источник, подчеркнув, что речь идет о визите именно на церемонию прощания.

Что предшествовало: