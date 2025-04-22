Зеленский планирует поехать в Ватикан на прощание с Папой Римским – источник
Вторник, 22 апреля 2025, 10:40
Президент Украины Владимир Зеленский планирует ехать на церемонии прощания с Папой Римским Франциском в Ватикане, сообщил источник, знакомый с планами президента.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на источник
Детали: По словам собеседника, Владимир Зеленский планирует посетить события, даты которых пока еще не определены со стороны Святого престола.
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"В Офисе президента ожидают дату захоронения Папы и готовят визит президента в Рим и Ватикан на прощание с понтификом", - отметил источник, подчеркнув, что речь идет о визите именно на церемонию прощания.
Что предшествовало:
- 88-летний Папа Римский Франциск умер 21 апреля в 7:35 утра в своем доме в Ватикане.
- По официальным данным, причиной смерти понтифика стал инсульт.
- Уже известно, что на церемонию прощания с Франциском планирует приехать президент США Дональд Трамп – это станет его первым зарубежным визитом за время второй каденции.
- На время подготовки к похоронам понтифика над Римом запретили пролет летательных аппаратов.