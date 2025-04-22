Ватикан назвав дату похорону Папи Римського Франциска
Вівторок, 22 квітня 2025, 11:37
Похорон Папи Римського Франциска відбудеться 26 квітня.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Святого Престолу.
Деталі: Поховальну церемонію, де планують бути присутніми десятки світових лідерів, призначили на найближчу суботу.
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О 10 годині ранку за місцевим часом на площі Св. Петра почнуть поминальну месу, яку правитиме кардинал Джованні Баттіста Ре. Після неї труну з понтифіком перенесуть до Собору Св. Петра, а звідти – до базиліки Санта Марія Маджоре для поховання.
Передісторія:
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- 88-річний Папа Римський Франциск помер 21 квітня о 7:35 ранку у своєму помешканні у Ватикані.
- За офіційними даними, причиною смерті понтифіка став інсульт.
- Вже низка світових лідерів, у тому числі президент США Дональд Трамп і президент України Володимир Зеленський, повідомили про наміри їхати до Ватикану на церемонію прощання з понтифіком. Для Трампа це буде його перший закордонний візит під час другого президентського терміну.
- На час підготовки до похорону понтифіка над Римом заборонили проліт літальних апаратів.