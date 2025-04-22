Ватикан назвав дату похорону Папи Римського Франциска

Похорон Папи Римського Франциска відбудеться 26 квітня.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Святого Престолу.

Деталі: Поховальну церемонію, де планують бути присутніми десятки світових лідерів, призначили на найближчу суботу.

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О 10 годині ранку за місцевим часом на площі Св. Петра почнуть поминальну месу, яку правитиме кардинал Джованні Баттіста Ре. Після неї труну з понтифіком перенесуть до Собору Св. Петра, а звідти – до базиліки Санта Марія Маджоре для поховання.

Передісторія:

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