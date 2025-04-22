Ватикан назвал дату похорон Папы Римского Франциска

Похороны Папы Римского Франциска состоятся 26 апреля.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Святого Престола.

Детали: Похоронную церемонию, где планируют присутствовать десятки мировых лидеров, назначили на ближайшую субботу.

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В 10 часов утра по местному времени на площади Св. Петра начнут поминальную мессу, которую будет править кардинал Джованни Баттиста Ре. После нее гроб с понтификом перенесут в Собор Св. Петра, а оттуда - в базилику Санта Мария Маджоре для захоронения.

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