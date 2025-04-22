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Ватикан назвал дату похорон Папы Римского Франциска

Мария Емец, Валентина РоманенкоВторник, 22 апреля 2025, 11:37
Ватикан назвал дату похорон Папы Римского Франциска
фото Святого Престола

Похороны Папы Римского Франциска состоятся 26 апреля.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Святого Престола.

Детали: Похоронную церемонию, где планируют присутствовать десятки мировых лидеров, назначили на ближайшую субботу.

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В 10 часов утра по местному времени на площади Св. Петра начнут поминальную мессу, которую будет править кардинал Джованни Баттиста Ре. После нее гроб с понтификом перенесут в Собор Св. Петра, а оттуда - в базилику Санта Мария Маджоре для захоронения.

Предыстория:

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  • 88-летний Папа Римский Франциск умер 21 апреля в 7:35 утра в своем доме в Ватикане.
  • По официальным данным, причиной смерти понтифика стал инсульт.
  • Уже ряд мировых лидеров, в том числе президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский, сообщили о намерениях ехать в Ватикан на церемонию прощания с понтификом. Для Трампа это будет его первый зарубежный визит во время второго президентского срока.
  • На время подготовки к похоронам понтифика над Римом запретили пролет летательных аппаратов.

Папа Римский
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