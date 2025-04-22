Россия атакует Харьков дронами: 9 человек пострадали
22 апреля российская армия атаковала ударными беспилотниками 4 района Харькова, власти города зафиксировали 12 ударов. Сейчас известно о 9 пострадавших.
Источник: мэр Харькова Игорь Терехов, глава Харьковской ОВА Олег Синегубов
Прямая речь Терехова: "В Харькове зафиксирован прилет вражеского Шахеда. Еще группа БПЛА идет на город - будьте осторожны!"
Детали: По словам мэра, уже зафиксировано 5 ударов, два из которых, предварительно, пришлись на Шевченковский район. По словам мэра, уже зафиксировано 5 ударов, два из которых, предварительно, пришлись на Шевченковский район. Также захватчики били по Новобаварскому и Киевскому районам.
Синегубов также сообщил о взрывах в городе и призвал жителей оставаться в укрытиях до отбоя тревоги:
"Угроза сохраняется".
Впоследствии Терехов написал об одном пострадавшем и еще 4 ударах по городу.
Обновлено: В 13:40 глава ОВА сообщил, что количество пострадавших в результате вражеских ударов по Харькову увеличилось до 4 человек.
Терехов уточнил, что по предварительным подсчетам по городу было нанесено 12 ударов. На местах некоторых прилетов пожары. Атака продолжается.
Прямая речь Терехова: "Под ударами оказались четыре района Харькова. Информация о последствиях уточняется".
Обновлено в 14:02: Синегубов сообщил о 7 пострадавших из-за массированной атаки Харькова вражескими БпЛА.
В 16:27 глава ОВА написал, что количество пострадавших возросло до 9.
Прямая речь Синегубова: "В результате атаки пострадали 9 человек. Среди которых, один человек находится в крайне тяжелом состоянии в больнице, двое - госпитализированы в хирургию, два человека - в нейрохирургию и травматологию, один человек госпитализирован с взрывным ранением, еще трое - получили амбулаторную помощь".
Что предшествовало:
- 22 октября оккупанты ударили КАБами по Купянску на Харьковщине, в результате чего пострадали 7 человек.