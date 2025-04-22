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Россия атакует Харьков дронами: 9 человек пострадали

Анастасия ПроцВторник, 22 апреля 2025, 13:22
Россия атакует Харьков дронами: 9 человек пострадали
Иллюстративное фото: Getty Images

22 апреля российская армия атаковала ударными беспилотниками 4 района Харькова, власти города зафиксировали 12 ударов. Сейчас известно о 9 пострадавших.

Источник: мэр Харькова Игорь Терехов, глава Харьковской ОВА Олег Синегубов

Прямая речь Терехова: "В Харькове зафиксирован прилет вражеского Шахеда. Еще группа БПЛА идет на город - будьте осторожны!"

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Детали: По словам мэра, уже зафиксировано 5 ударов, два из которых, предварительно, пришлись на Шевченковский район. По словам мэра, уже зафиксировано 5 ударов, два из которых, предварительно, пришлись на Шевченковский район. Также захватчики били по Новобаварскому и Киевскому районам.

Синегубов также сообщил о взрывах в городе и призвал жителей оставаться в укрытиях до отбоя тревоги:

"Угроза сохраняется".

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Впоследствии Терехов написал об одном пострадавшем и еще 4 ударах по городу.

Обновлено: В 13:40 глава ОВА сообщил, что количество пострадавших в результате вражеских ударов по Харькову увеличилось до 4 человек.

Терехов уточнил, что по предварительным подсчетам по городу было нанесено 12 ударов. На местах некоторых прилетов пожары. Атака продолжается.

Прямая речь Терехова: "Под ударами оказались четыре района Харькова. Информация о последствиях уточняется".

Обновлено в 14:02: Синегубов сообщил о 7 пострадавших из-за массированной атаки Харькова вражескими БпЛА.

В 16:27 глава ОВА написал, что количество пострадавших возросло до 9.

Прямая речь Синегубова: "В результате атаки пострадали 9 человек. Среди которых, один человек находится в крайне тяжелом состоянии в больнице, двое - госпитализированы в хирургию, два человека - в нейрохирургию и травматологию, один человек госпитализирован с взрывным ранением, еще трое - получили амбулаторную помощь".

Что предшествовало:

  • 22 октября оккупанты ударили КАБами по Купянску на Харьковщине, в результате чего пострадали 7 человек.

Харьковбеспилотники
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