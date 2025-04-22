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Міноборони РФ підтвердило вибухи на арсеналі з боєприпасами

Євген КізіловВівторок, 22 квітня 2025, 18:42
Міноборони РФ підтвердило вибухи на арсеналі з боєприпасами
фото: astra

У Міністерстві оборони Росії підтвердили, що на складі у Володимирській області сталася детонація боєприпасів.

Джерело: "РИА Новости"

Дослівно: "Унаслідок загоряння на території військової частини у Володимирській області сталася детонація боєприпасів, що зберігаються на складі, повідомили в Міноборони".

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Деталі: У відомстві запевняють, що постраждалих немає, а причина загоряння - "порушення вимог безпеки під час проведення робіт із вибуховими матеріалами".

Що передувало: У Володимирській області Росії почав детонувати 51-й арсенал Головного ракетно-артилерійського управління Міністерства оборони РФ. Це один із найбільших арсеналів російського Міноборони.

Арсенал знаходиться на відстані близько 530 кілометрів від російсько-українського кордону та, за деякими даними, може зберігати близько 274 тисяч тонн боєприпасів.

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РосіявибухЗбройні силинадзвичайна подія
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