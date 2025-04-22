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Минобороны РФ подтвердило взрывы на арсенале з боеприпасами

Евгений КизиловВторник, 22 апреля 2025, 18:42
Минобороны РФ подтвердило взрывы на арсенале з боеприпасами
фото: astra

В Министерстве обороны России подтвердили, что на складе во Владимирской области произошла детонация боеприпасов.

Источник: "РИА Новости"

Дословно: "В результате возгорания на территории воинской части во Владимирской области произошла детонация боеприпасов, хранящихся на складе, сообщили в Минобороны".

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Детали: В ведомстве уверяют, что пострадавших нет, а причина возгорания – "нарушение требований безопасности при проведении работ с взрывчатыми материалами".

Что предшествовало: Во Владимирской области России начал детонировать 51-й арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления Министерства обороны РФ. Это один из крупнейших арсеналов российского Минобороны.

Арсенал находится на расстоянии около 530 километров от российско-украинской границы и, по некоторым данным, может хранить около 274 тысяч тонн боеприпасов.

РосcиявзрывВооруженные силычрезвычайное происшествие
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