Кількість постраждалих через російський удар авіабомбою у Запоріжжі зросла до 38

Кількість постраждалих внаслідок російської атаки по Запоріжжю 22 квітня зросла до 38 людей.

Джерело: голова ОВА Іван Федоров

Пряма мова: "Поранення отримали 38 людей. У лікарнях залишається 13 людей, у тому числі пʼятеро дітей.

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Вже прооперували чоловіка, якого доправили до лікарні з важким проникаючим пораненням.

Його стан лікарі оцінюють як стабільний".

Деталі: Також в етері телемарафону Федоров розповів, що до цієї атаки Запоріжжя не зазнавало ударів керованими авіабомбами протягом 1,5-2 місяців.

Тоді ж він повідомив, що серед поранених є вагітна жінка. За його даними, вона перебуває в стані середньої тяжкості й отримує медичну допомогу.

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Що передувало:

Вдень 22 квітня російські війська завдали удару по Запоріжжю, внаслідок чого одна людина загинула. Попередня інформація була про 33 поранених.