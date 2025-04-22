Количество пострадавших из-за российского удара авиабомбой в Запорожье возросло до 38

Количество пострадавших в результате российской атаки по Запорожью 22 апреля возросло до 38 человек.

Источник: председатель ОВА Иван Федоров

Прямая речь: "Ранения получили 38 человек. В больницах остается 13 человек, в том числе пятеро детей.

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Уже прооперировали мужчину, которого доставили в больницу с тяжелым проникающим ранением.

Его состояние врачи оценивают как стабильное".

Детали: Также в эфире телемарафона Федоров рассказал, что до этой атаки Запорожье не испытывало ударов управляемыми авиабомбами в течение 1,5-2 месяцев.

Тогда же он сообщил, что среди раненых есть беременная женщина. По его данным, она находится в состоянии средней тяжести и получает медицинскую помощь.

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Что предшествовало:

Днем 22 апреля российские войска нанесли удар по Запорожью, в результате чего один человек погиб. Предварительная информация была о 33 раненых.