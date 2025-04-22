Количество пострадавших из-за российского удара авиабомбой в Запорожье возросло до 38
Количество пострадавших в результате российской атаки по Запорожью 22 апреля возросло до 38 человек.
Источник: председатель ОВА Иван Федоров
Прямая речь: "Ранения получили 38 человек. В больницах остается 13 человек, в том числе пятеро детей.
Уже прооперировали мужчину, которого доставили в больницу с тяжелым проникающим ранением.
Его состояние врачи оценивают как стабильное".
Детали: Также в эфире телемарафона Федоров рассказал, что до этой атаки Запорожье не испытывало ударов управляемыми авиабомбами в течение 1,5-2 месяцев.
Тогда же он сообщил, что среди раненых есть беременная женщина. По его данным, она находится в состоянии средней тяжести и получает медицинскую помощь.
Что предшествовало:
Днем 22 апреля российские войска нанесли удар по Запорожью, в результате чего один человек погиб. Предварительная информация была о 33 раненых.