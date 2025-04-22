Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Количество пострадавших из-за российского удара авиабомбой в Запорожье возросло до 38

Татьяна ОлейникВторник, 22 апреля 2025, 22:21
Количество пострадавших из-за российского удара авиабомбой в Запорожье возросло до 38
Фото - зова

Количество пострадавших в результате российской атаки по Запорожью 22 апреля возросло до 38 человек.

Источник: председатель ОВА Иван Федоров

Прямая речь: "Ранения получили 38 человек. В больницах остается 13 человек, в том числе пятеро детей.

Реклама:

Уже прооперировали мужчину, которого доставили в больницу с тяжелым проникающим ранением.
Его состояние врачи оценивают как стабильное".

Детали: Также в эфире телемарафона Федоров рассказал, что до этой атаки Запорожье не испытывало ударов управляемыми авиабомбами в течение 1,5-2 месяцев.

Тогда же он сообщил, что среди раненых есть беременная женщина. По его данным, она находится в состоянии средней тяжести и получает медицинскую помощь.

РЕКЛАМА:

Что предшествовало:

Днем 22 апреля российские войска нанесли удар по Запорожью, в результате чего один человек погиб. Предварительная информация была о 33 раненых.

Запорожьероссийско-украинская война
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
обновлено, фотоВ результате атаки РФ на Киев 9 человек погибли, более 70 пострадавших, в том числе 6 детей – власти
видеоВ Киеве упали обломки: вспыхнули пожары, в одном из домов под завалами люди – Кличко
CNN: В Европе считают, что США хотят объявить "мирное соглашение" до 100 дней президентства Трампа
Сибига и Ермак раскрыли детали встречи с Келлогом в Лондоне
Рубио: США стали лучше понимать позицию РФ в войне против Украины
ЕС о вступлении Украины: Скрининг половины кластеров уже завершен
Все новости...
Минобороны РФ подтвердило взрывы на арсенале з боеприпасами
В Воздушных силах объяснили, какой "таинственный" самолет кружит над Украиной
FT: Путин предложил США заморозить линию фронта в Украине
Минобороны РФ подтвердило взрывы на арсенале з боеприпасами
Последние новости
08:43
фото В Харькове повреждены жилые многоэтажки, поликлиника, школа и отель: 2 пострадавших
08:41
СМИ: министр обороны США распорядился оборудовать в Пентагоне комнату для макияжа
08:39
ВСУ за сутки ликвидировали 1060 российских военных и уничтожили 3 танка
08:22
Российская атака: в 9 областях бушевали пожары, во время повторного удара пострадал спасатель
08:18
За сутки на фронте произошло 168 боевых столкновений – Генштаб
07:54
Трамп ответил, когда может встретиться с Путиным
07:46
фото, видеоПод завалами в Киеве слышны звонки, ищут, в частности, 2 детей – МВД
07:36
фото Российская атака: ранены 2 железнодорожника, повреждены пути и здания УЗ 
07:16
фото Повреждены многоэтажки, склады и авто, бушевали пожары – последствия российской атаки на Киевщине
06:57
Трамп: Мы имеем соглашение с Россией, теперь нужно согласие Зеленского
Все новости...
Реклама:
Реклама: