Полтаву масовано атакували російські безпілотники: травмовані троє людей
У ніч на 23 квітня російські дрони масовано атакували цивільну інфраструктуру Полтавської громади. Троє людей травмовані.
Джерело: т.в.о. голови Полтавської обласної військової адміністрації Володимир Когут
Пряма мова: "Полтавську громаду атакували ворожі БпЛА. Станом на 00:10 є повідомлення про влучання по підприємствах та відкритих територіях поблизу цивільних об’єктів у Подільському та Шевченківському районах Полтави".
Оновлено: О 05:54 в ДСНС повідомили про трьох травмованих людей.
Дослівно ДСНС: "У ніч з 22 на 23 квітня під ворожими атаками опинилася виключно цивільна інфраструктура міста. Пошкоджено житлові будинки, підприємства, склади, гаражі".
Деталі: За даними рятувальників, один із дронів впав поблизу багатоповерхівки – вибито шибки, пошкоджено фасад.
Передісторія:
- Раніше кореспонденти "Суспільне" повідомляли про масовану атаку "Шахедів" на Полтаву. У місті спостерігаються перебої з електропостачанням.