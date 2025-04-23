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Полтаву масовано атакували російські безпілотники: травмовані троє людей

Іван Д'яконовСереда, 23 квітня 2025, 06:03
Полтаву масовано атакували російські безпілотники: травмовані троє людей
Фото: ДСНС

У ніч на 23 квітня російські дрони масовано атакували цивільну інфраструктуру Полтавської громади. Троє людей травмовані.

Джерело: т.в.о. голови Полтавської обласної військової адміністрації Володимир Когут

Пряма мова: "Полтавську громаду атакували ворожі БпЛА. Станом на 00:10 є повідомлення про влучання по підприємствах та відкритих територіях поблизу цивільних об’єктів у Подільському та Шевченківському районах Полтави".

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Оновлено: О 05:54 в ДСНС повідомили про трьох травмованих людей.

 
Фото: ДСНС

Дослівно ДСНС: "У ніч з 22 на 23 квітня під ворожими атаками опинилася виключно цивільна інфраструктура міста. Пошкоджено житлові будинки, підприємства, склади, гаражі".

Деталі: За даними рятувальників, один із дронів впав поблизу багатоповерхівки – вибито шибки, пошкоджено фасад.

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Фото: ДСНС
 
Фото: ДСНС

Передісторія: 

  • Раніше кореспонденти "Суспільне" повідомляли про масовану атаку "Шахедів" на Полтаву. У місті спостерігаються перебої з електропостачанням.

Полтавабезпілотникиросійсько-українська війна
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