Полтаву массированно атаковали российские беспилотники: травмированы три человека

В ночь на 23 апреля российские дроны массированно атаковали гражданскую инфраструктуру Полтавской общины. Три человека травмированы.

Источник: в.и.о. председателя Полтавской областной военной администрации Владимир Когут

Прямая речь: "Полтавскую общину атаковали вражеские БПЛА. По состоянию на 00:10 есть сообщения о попадании по предприятиям и открытых территориях вблизи гражданских объектов в Подольском и Шевченковском районах Полтавы".

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Обновлено: В 05:54 в ГСЧС сообщили о трех травмированных людях.

Фото: ГСЧС

Дословно ГСЧС: "В ночь с 22 на 23 апреля под вражескими атаками оказалась исключительно гражданская инфраструктура города. Повреждены жилые дома, предприятия, склады, гаражи".

Детали: По данным спасателей, один из дронов упал вблизи многоэтажки – выбиты стекла, поврежден фасад.

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Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Предыстория:

Ранее корреспонденты "Суспільне" сообщали о массированной атаке "Шахедов" на Полтаву. В городе наблюдаются перебои с электроснабжением.