Росіяни атакували Одесу дронами: пошкоджено інфраструктуру, є постраждалі – ОВА
Середа, 23 квітня 2025, 00:49
У ніч на 23 квітня російські війська здійснили чергову атаку ударними безпілотниками по Одесі. Внаслідок удару постраждали цивільні об’єкти в передмісті Одеси, виникли пожежі, є постраждалі.
Джерело: голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер
Деталі: За словами керівника ОВА, ворожі дрони вразили об’єкти цивільної інфраструктури в передмісті Одеси. Внаслідок удару спалахнула низка пожеж.
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Пряма мова: "За попередньою інформацією, внаслідок російської атаки ударними безпілотниками постраждало дві людини".
Деталі: Пізніше в ДСНС повідомили, що внаслідок чергової російської атаки пошкоджено цивільну інфраструктуру, зайнялися житлові будинки, будівлі приватних підприємств.
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Передісторія:
- Близько 23:00 кореспонденти "Суспільне" повідомили про вибухи в Одесі. Мер Одеси Геннадій Труханов попереджав про небезпеку Київський район міста.
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