Россияне атаковали Одессу дронами: повреждена инфраструктура, есть пострадавшие – ОВА

В ночь на 23 апреля российские войска совершили очередную атаку ударными беспилотниками по Одессе. В результате удара пострадали гражданские объекты в пригороде Одессы, возникли пожары, есть пострадавшие.

Источник: глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер

Детали: По словам руководителя ОВА, вражеские дроны поразили объекты гражданской инфраструктуры в пригороде Одессы. В результате удара вспыхнул ряд пожаров.

Реклама:

Прямая речь: "По предварительной информации, в результате российской атаки ударными беспилотниками пострадали два человека".

Детали: Позже в ГСЧС сообщили, что в результате очередной российской атаки повреждена гражданская инфраструктура, загорелись жилые дома, здания частных предприятий.

РЕКЛАМА:

Предыстория: