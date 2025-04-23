Россияне атаковали Одессу дронами: повреждена инфраструктура, есть пострадавшие – ОВА
Среда, 23 апреля 2025, 00:49
В ночь на 23 апреля российские войска совершили очередную атаку ударными беспилотниками по Одессе. В результате удара пострадали гражданские объекты в пригороде Одессы, возникли пожары, есть пострадавшие.
Источник: глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер
Детали: По словам руководителя ОВА, вражеские дроны поразили объекты гражданской инфраструктуры в пригороде Одессы. В результате удара вспыхнул ряд пожаров.
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Прямая речь: "По предварительной информации, в результате российской атаки ударными беспилотниками пострадали два человека".
Детали: Позже в ГСЧС сообщили, что в результате очередной российской атаки повреждена гражданская инфраструктура, загорелись жилые дома, здания частных предприятий.
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Предыстория:
- Около 23:00 корреспонденты "Суспільне" сообщили о взрывах в Одессе. Мэр Одессы Геннадий Труханов предупреждал об опасности Киевский район города.