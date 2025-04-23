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Кремль про "пропозицію" Путіна заморозити лінію фронту: Переговорам "потрібна тиша"

Станіслав ПогоріловСереда, 23 квітня 2025, 13:10
Кремль про пропозицію Путіна заморозити лінію фронту: Переговорам потрібна тиша
Дмитро Пєсков, фото: Getty Images

Прессекретар правителя РФ Дмитро Пєсков прокоментував повідомлення ЗМІ про те, що Володимир Путін запропонував США зупинити вторгнення в Україну за нинішньою лінією фронту.

Джерело: пропагандисти "РИА Новости", "Коммерсант", "Вы слушали Маяк"

Деталі: У Пєскова, зокрема, спитали, чи готова Росія в принципі "заморозити" війну по лінії бойового зіткнення і чи готова вона залишити у себе в складі частини окупованих територій України без повного контролю регіонів, які вона привласнила собі.

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Пряма мова Пєскова: "Дивіться, дуже багато з'являється різних вкидів у засобах масової інформації. Ви розумієте, що будь-які начерки різних варіантів регулювання не можуть бути публічними. Власне, як тільки вони стають публічними, вони втрачають свою ефективність. Тому робота ведеться у дискретному режимі. І вона повинна вестись у режимі тиші".

Передісторія: Перед цим видання Financial Times з посиланням на трьох поінформованих джерел написало, що Путін запропонував США зупинити вторгнення в Україну за нинішньою лінією фронту. За словами джерел FT, минулого тижня Путін сказав посланнику президента США Стіву Віткоффу, що Росія може відмовитись від "претензій" на неокуповані частини чотирьох областей України.

"Ця пропозиція є першим офіційним сигналом, який Путін дав з початку війни три роки тому, що Росія може відступити від своїх максималістських вимог щодо припинення вторгнення", – говориться у публікації.

російсько-українська війна
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