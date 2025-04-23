Кремль о "предложении" Путина заморозить линию фронта: Переговорам "нужна тишина"

Пресс-секретарь правителя РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщения СМИ о том, что Владимир Путин предложил США остановить вторжение в Украину по нынешней линии фронта.

Источник: пропагандисты "РИА Новости", "Коммерсант", "Вы слушали Маяк"

Детали: У Пескова, в частности, спросили, готова ли Россия в принципе "заморозить" войну по линии боевого соприкосновения и готова ли она оставить у себя в составе части оккупированных территорий Украины без полного контроля регионов, которые она присвоила себе.

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Прямая речь Пескова: "Смотрите, очень много появляется различных вбросов в средствах массовой информации. Вы понимаете, что любые наброски различных вариантов регулирования не могут быть публичными. Собственно, как только они становятся публичными, они теряют свою эффективность. Поэтому работа ведется в дискретном режиме. И она должна вестись в режиме тишины".

Предыстория: Перед этим издание Financial Times со ссылкой на трех информированных источников написало, что Путин предложил США остановить вторжение в Украину за нынешней линией фронта. По словам источников FT, на прошлой неделе Путин сказал посланнику президента США Стиву Уиткоффу, что Россия может отказаться от "претензий" на неоккупированные части четырех областей Украины.

"Это предложение является первым официальным сигналом, который Путин дал с начала войны три года назад, что Россия может отступить от своих максималистских требований о прекращении вторжения", – говорится в публикации.