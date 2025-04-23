Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Безпілотникики атакували завод з виробництва "Шахедів" у Татарстані

Станіслав ПогоріловСереда, 23 квітня 2025, 14:25
Безпілотникики атакували завод з виробництва Шахедів у Татарстані
фото: скриншот з відео

На території Татарстану у місті Єлабуга РФ безпілотникики атакували завод з виробництва "Шахедів" ("Герань-2"), який знаходиться в особливій економічній зоні "Алабуга".

Джерело: "Настоящее время", Telegram-канали "Сирена", Mash, Astra, мер Єлабуги у Telegram

Деталі: Повідомляється, що над містом російська протиповітряна оборона збила щонайменше чотири БпЛА.

Реклама:

Мер міста Рустем Нурієв і Міноборони Росії заявив про збиття одного безпілотника. За його словами жертв і постраждалих немає.

РЕКЛАМА:

В Міноборони РФ також повідомили, що "засобами ППО було знищено безпілотний літальний апарат літакового типу на території Єлабузького району". Руйнувань начебто не було зафіксовано.

Через загрозу атаки безпілотників свою роботу обмежували аеропорти Казані та Нижньокамська. Зараз обмеження знято.

Як нагадує "Сирена", особлива економічної зони "Алабуга" розташована в Татарстані за 10 кілометрів від міста Єлабуга. Раніше "Алабугу" атакували у квітні 2024 року - тоді це був перший випадок, коли коли колись українські дрони пролетіли понад 1200 кілометрів до цілі.

За даними The Wall Street Journal, завод в особливій економічній зоні Росії "Алабуга" у Татарстані, який на початку квітня 2024 року атакували українські дрони, має виготовляти 6 тисяч "Шахедів" щороку.

РосіябезпілотникиШахед
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Зеленський після доповіді Сирського: РФ під час масованого удару посилила штурмові дії
Зеленський: Суперечка в Білому домі у лютому не допомогла Україні і США
Трамп про мирні переговори: У нас є крайній термін
Експертизи для ідентифікації тіла Вікторії Рощиної та причин її смерті тривають
Китай поставив США жорстку умову: "Хочете говорити - скасуйте мита"
фотоКількість жертв через атаку РФ на Київ зросла до 12
Усі новини...
Росія
Рубль і російські акції різко знижуються на новинах про зрив переговорів щодо України
Путін заявив, що РФ відправляла на фронт близько 4000 FPV дронів щодня, але їх досі бракує
РФ присудили відшкодувати 913 мільярдів українським громадянам та бізнесу
Останні новини
04:44
Росіяни вдарили по 15 громадах Сумщини, поранили 5 цивільних
03:46
Рубіо: США показали "фінішну пряму" для досягнення миру
02:58
На українських АЕС зафіксовані коливання потужностей – МАГАТЕ
02:12
"Був досягнутий прогрес" щодо угоди про корисні копалини – міністр фінансів
01:34
Зеленський після доповіді Сирського: РФ під час масованого удару посилила штурмові дії
00:56
НАТО вважає Росію "довгостроковою загрозою" – Рютте після зустрічі з Трампом
00:18
оновленоРосійські БпЛА атакували Харків: є влучання, виникли пожежі
23:44
Пів сотні разів росіяни намагалися прорвати оборону на Покровському напрямку – Генштаб
23:43
"Контейнерний синдром": що це таке та в чому небезпека для дитини
23:17
У монобанк зміниться структура власності: кому він належатиме?
Усі новини...
Реклама:
Реклама: