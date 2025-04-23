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Беспилотники атаковали завод по производству "Шахедов" в Татарстане

Станислав ПогориловСреда, 23 апреля 2025, 14:25
Беспилотники атаковали завод по производству Шахедов в Татарстане
фото: скриншот с видео

На территории Татарстана в городе Елабуга РФ беспилотникик атаковали завод по производству "Шахедов" ("Герань-2"), который находится в особой экономической зоне "Алабуга".

Источник: "Настоящее время", Telegram-каналы "Сирена", Mash, Astra, мэр Елабуги в Telegram

Детали: Сообщается, что над городом российская противовоздушная оборона сбила по меньшей мере четыре БпЛА.

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Мэр города Рустем Нуриев и Минобороны России заявил о сбитии одного беспилотника. По его словам жертв и пострадавших нет.

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В Минобороны РФ также сообщили, что "средствами ПВО был уничтожен беспилотный летательный аппарат самолетного типа на территории Елабужского района". Разрушений якобы не было зафиксировано.

Из-за угрозы атаки беспилотников свою работу ограничивали аэропорты Казани и Нижнекамска. Сейчас ограничения сняты.

Как напоминает "Сирена", особая экономическая зона "Алабуга" расположена в Татарстане в 10 километрах от города Елабуга. Ранее "Алабугу" атаковали в апреле 2024 года - тогда это был первый случай, когда некогда украинские дроны пролетели более 1200 километров до цели.

По данным The Wall Street Journal, завод в особой экономической зоне России "Алабуга" в Татарстане, который в начале апреля 2024 года атаковали украинские дроны, должен производить 6 тысяч "Шахедов" ежегодно.

РосcиябеспилотникиШахед
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