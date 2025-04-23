У лікарні помер чоловік, поранений внаслідок атаки РФ на Харків 22 квітня

У лікарні помер чоловік, який зазнав тяжких поранень внаслідок масованої атаки ударними безпілотниками по Харкову 22 квітня

Джерело: очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов

Пряма мова: "На жаль, у лікарні помер чоловік, який отримав важкі поранення під час вчорашнього ворожого обстрілу Харкова. Медики відучора боролися за його життя".

Реклама:

Нагадаємо: