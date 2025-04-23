У лікарні помер чоловік, поранений внаслідок атаки РФ на Харків 22 квітня
Середа, 23 квітня 2025, 14:53
У лікарні помер чоловік, який зазнав тяжких поранень внаслідок масованої атаки ударними безпілотниками по Харкову 22 квітня
Джерело: очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов
Пряма мова: "На жаль, у лікарні помер чоловік, який отримав важкі поранення під час вчорашнього ворожого обстрілу Харкова. Медики відучора боролися за його життя".
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Нагадаємо:
- 22 квітня російська армія атакувала ударними безпілотниками 4 райони Харкова, влада міста зафіксувала 12 ударів. Було відомо про 9 постраждалих.