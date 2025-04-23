В больнице скончался мужчина, раненый в результате атаки РФ на Харьков 22 апреля

В больнице скончался мужчина, который получил тяжелые ранения в результате массированной атаки ударными беспилотниками по Харькову 22 апреля

Источник: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов

Прямая речь: "К сожалению, в больнице умер человек, который получил тяжелые ранения во время вчерашнего вражеского обстрела Харькова. Медики со вчерашнего дня боролись за его жизнь".

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Напомним: