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В больнице скончался мужчина, раненый в результате атаки РФ на Харьков 22 апреля

Анастасия ПроцСреда, 23 апреля 2025, 14:53
В больнице скончался мужчина, раненый в результате атаки РФ на Харьков 22 апреля
Иллюстративное фото: Getty Images

В больнице скончался мужчина, который получил тяжелые ранения в результате массированной атаки ударными беспилотниками по Харькову 22 апреля

Источник: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов

Прямая речь: "К сожалению, в больнице умер человек, который получил тяжелые ранения во время вчерашнего вражеского обстрела Харькова. Медики со вчерашнего дня боролись за его жизнь".

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Напомним:

  • 22 апреля российская армия атаковала ударными беспилотниками 4 района Харькова, власти города зафиксировали 12 ударов. Было известно о 9 пострадавших.

Харьковжертвы
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