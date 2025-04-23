Стефанчук: Рада не розглядатиме зниження мобілізаційного віку

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що парламент навряд чи розглядатиме ініціативу щодо зниження мобілізаційного віку.

Джерело: інтерв’ю Стефанчука Громадському радіо

Пряма мова: "Український парламент вже знизив свого часу вік з 27 до 25 років. Крім того, є спеціальні програми, які на добровільних засадах забирають тих, хто хоче з 18 до 24 років піти на службу до Збройних Сил. Я не думаю, що парламент буде якимось чином "гратися" з призовним віком. … Думаю, що парламент не буде повертатися до питання щодо зниження мобілізаційного віку".

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Деталі: Стефанчук також наголосив на важливості збереження молодого покоління до 18 років, яке щодня бачить "прильоти" і якому доведеться відбудовувати Україну у майбутньому.

Що передувало: