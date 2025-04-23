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Стефанчук: Рада не розглядатиме зниження мобілізаційного віку

Українська правдаСереда, 23 квітня 2025, 15:12
Стефанчук: Рада не розглядатиме зниження мобілізаційного віку
руслан стефанчук, фото: facebook

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що парламент навряд чи розглядатиме ініціативу щодо зниження мобілізаційного віку. 

Джерело: інтерв’ю Стефанчука Громадському радіо

Пряма мова: "Український парламент вже знизив свого часу вік з 27 до 25 років. Крім того, є спеціальні програми, які на добровільних засадах забирають тих, хто хоче з 18 до 24 років піти на службу до Збройних Сил. Я не думаю, що парламент буде якимось чином "гратися" з призовним віком. … Думаю, що парламент не буде повертатися до питання щодо зниження мобілізаційного віку".

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Деталі: Стефанчук також наголосив на важливості збереження молодого покоління до 18 років, яке щодня бачить "прильоти" і якому доведеться відбудовувати Україну у майбутньому.

Що передувало:

  • 20 вересня 2024 року народний депутат і член оборонного комітету Верховної Ради Сергій Рахманін повідомив, що Генеральний штаб ЗСУ не збирається знижувати мобілізаційний вік з 60 до 50 років.
  • 12 січня 2025 року майбутній радник Дональда Трампа з питань нацбезпеки, конгресмен Майк Волц вважає, що Україна має знизити мобілізаційний вік, щоб залучити сотні тисяч нових військових і стабілізувати лінію фронту.
  • 14 січня президент України Володимир Зеленський заявив, що першочерговою для української армії є питання не людей, а озброєння і техніки.

СтефанчукмобілізаціяВерховна Рада
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