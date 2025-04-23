Стефанчук: Рада не будет рассматривать снижение мобилизационного возраста

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что парламент вряд ли будет рассматривать инициативу по снижению мобилизационного возраста.

Источник: интервью Руслана Стефанчука Общественному радио

Прямая речь: "Украинский парламент уже снизил в свое время возраст с 27 до 25 лет. Кроме того, есть специальные программы, которые на добровольных началах забирают тех, кто хочет с 18 до 24 лет пойти на службу в Вооруженные Силы. Я не думаю, что парламент будет каким-то образом "играть" с призывным возрастом. ... Думаю, что парламент не будет возвращаться к вопросу о снижении мобилизационного возраста".

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Детали: Стефанчук также отметил важность сохранения молодого поколения до 18 лет, которое ежедневно видит "прилеты" и которому придется восстанавливать Украину в будущем.

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