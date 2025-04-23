Стефанчук: Рада не будет рассматривать снижение мобилизационного возраста
Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что парламент вряд ли будет рассматривать инициативу по снижению мобилизационного возраста.
Источник: интервью Руслана Стефанчука Общественному радио
Прямая речь: "Украинский парламент уже снизил в свое время возраст с 27 до 25 лет. Кроме того, есть специальные программы, которые на добровольных началах забирают тех, кто хочет с 18 до 24 лет пойти на службу в Вооруженные Силы. Я не думаю, что парламент будет каким-то образом "играть" с призывным возрастом. ... Думаю, что парламент не будет возвращаться к вопросу о снижении мобилизационного возраста".
Детали: Стефанчук также отметил важность сохранения молодого поколения до 18 лет, которое ежедневно видит "прилеты" и которому придется восстанавливать Украину в будущем.
Что предшествовало:
- 20 сентября 2024 года народный депутат и член оборонного комитета Верховной Рады Сергей Рахманин сообщил, что Генеральный штаб ВСУ не собирается снижать мобилизационный возраст с 60 до 50 лет.
- 12 января 2025 года будущий советник Дональда Трампа по вопросам нацбезопасности, конгрессмен Майк Волц считает, что Украина должна снизить мобилизационный возраст, чтобы привлечь сотни тысяч новых военных и стабилизировать линию фронта.
- 14 января президент Украины Владимир Зеленский заявил, что первоочередной для украинской армии является вопрос не людей, а вооружения и техники.