У Росії на території ділового комплексу "Москва Сіті" вибухнув автомобіль
Автомобіль вибухнув на підземній парковці торгового центру "Афімолл сіті" на території ділового комплексу "Москва Сіті" в російській столиці.
Джерело: ТАСС із посиланням на російське МНС, "РИА "Новости"
Деталі: "У головне управління МНС Росії по м. Москві надійшло повідомлення про пожежу на Пресненській набережній. Відбувається горіння автомобіля на підземній парковці адміністративної будівлі", - сказали в МНС РФ.
В оперативних службах повідомили, що загорянню автомобіля передував вибух.
Пізніше в ТАСС поміняли новину, вживши формулювання, що загорянню передував "хлопок" в автомобілі. Пожежники виїхали на місце за другим рангом складності, після прибуття його було знижено. Наразі проводять розвідку осередку загоряння.
Ще пізніше ТАСС із посиланням на оперативні служби повідомив, що на парковці ТРЦ "Афімолл сіті" "горіли будівельні матеріали та посудини під тиском. Кілька з них вибухнули".
Нагадаємо: Нещодавно російське пропагандистське агентство "РИА "Новости" опублікувало і видалило відео, в якому було показано, як російськими дронами, що б'ють по Україні, керують із ділового центру "Москва-Сіті".