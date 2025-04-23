У Росії на території ділового комплексу "Москва Сіті" вибухнув автомобіль

Автомобіль вибухнув на підземній парковці торгового центру "Афімолл сіті" на території ділового комплексу "Москва Сіті" в російській столиці.

Джерело: ТАСС із посиланням на російське МНС, "РИА "Новости"

Деталі: "У головне управління МНС Росії по м. Москві надійшло повідомлення про пожежу на Пресненській набережній. Відбувається горіння автомобіля на підземній парковці адміністративної будівлі", - сказали в МНС РФ.

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В оперативних службах повідомили, що загорянню автомобіля передував вибух.

Пізніше в ТАСС поміняли новину, вживши формулювання, що загорянню передував "хлопок" в автомобілі. Пожежники виїхали на місце за другим рангом складності, після прибуття його було знижено. Наразі проводять розвідку осередку загоряння.

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Ще пізніше ТАСС із посиланням на оперативні служби повідомив, що на парковці ТРЦ "Афімолл сіті" "горіли будівельні матеріали та посудини під тиском. Кілька з них вибухнули".

Нагадаємо: Нещодавно російське пропагандистське агентство "РИА "Новости" опублікувало і видалило відео, в якому було показано, як російськими дронами, що б'ють по Україні, керують із ділового центру "Москва-Сіті".