В РФ на территории делового комплекса "Москва Сити" взорвался автомобиль

Автомобиль взорвался на подземной парковке торгового центра "Афимолл сити" на территории делового комплекса "Москва Сити" в российской столице.

Источник: ТАСС со cсылкой на российское МЧС, "РИА "Новости"

Детали: "В главное управление МЧС России по г. Москве поступило сообщение о пожаре на Пресненской набережной. Происходит горение автомобиля на подземной парковке административного здания", - сказали в МЧС РФ.

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В оперативных службах сообщили, что возгоранию автомобиля предшествовал взрыв.

Позже в ТАСС поменяли новость, употребив формулировку, что возгоранию предшествовал "хлопок" в автомобиле. Пожарные выехали на место по второму рангу сложности, по прибытии он был понижен. В настоящее время проводится разведка очага возгорания.

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Еще позже ТАСС со ссылкой на оперативные службы сообщил, что на парковке ТРЦ "Афимолл сити" "горели строительные материалы и сосуды под давлением. Несколько из них взорвались".

Напомним: Недавно российское пропагандистское агентство "РИА "Новости" опубликовало и удалило видео, в котором было показано, как российскими дронами, бьющими по Украине, управляют из делового центра "Москва-Сити".