Генштаб підтвердив ураження заводу з виробництва ударних БпЛА в Татарстані

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження заводу з виробництва ударних БпЛА на території РФ, на відстані понад 1000 км від держкордону України.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "Підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, 23 квітня 2025 року здійснили вогневе ураження виробництва ударних БпЛА (Герань-2, типу Шахед та інші).

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Виробнича потужність підприємства близько 300 різних БпЛА на добу. Знаходиться воно в Єлабузькому районі Республіки Татарстан (РФ) на відстані 1054 км від державного кордону України".

Деталі: Сили оборони підтверджують влучання та вибухи в районі цілі.

Відомо про пошкодження цеху фінальної збірки БпЛА.

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Результати ураження уточнюються.

У Генштабі зазначають, що цей удар є справедливою відповіддю України щодо російського стратегічного військового обʼєкта, який використовується для забезпечення збройної агресії РФ проти України та терору проти цивільних людей в Україні.

Що передувало:

23 квітня на території Татарстану у місті Єлабуга РФ безпілотникики атакували завод з виробництва "Шахедів" ("Герань-2"), який знаходиться в особливій економічній зоні "Алабуга".