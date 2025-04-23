Генштаб подтвердил поражение завода по производству ударных БпЛА в Татарстане

Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение завода по производству ударных БпЛА на территории РФ, на расстоянии более 1000 км от госграницы Украины.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "Подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, 23 апреля 2025 года осуществили огневое поражение производства ударных БпЛА (Герань-2, типа Шахед и другие).

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Производственная мощность предприятия около 300 различных БпЛА в сутки. Находится оно в Елабужском районе Республики Татарстан (РФ) на расстоянии 1054 км от государственной границы Украины".

Детали: Силы обороны подтверждают попадания и взрывы в районе цели.

Известно о повреждении цеха финальной сборки БпЛА.

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Результаты поражения уточняются.

В Генштабе отмечают, что этот удар является справедливым ответом Украины в отношении российского стратегического военного объекта, который используется для обеспечения вооруженной агрессии РФ против Украины и террора против гражданских людей в Украине.

Что предшествовало:

23 апреля на территории Татарстана в городе Елабуга РФ беспилотники атаковали завод по производству "Шахедов" ("Герань-2"), который находится в особой экономической зоне "Алабуга".