Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Генштаб подтвердил поражение завода по производству ударных БпЛА в Татарстане

Татьяна ОлейникСреда, 23 апреля 2025, 19:59
Генштаб подтвердил поражение завода по производству ударных БпЛА в Татарстане
фото: скриншот из видео

Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение завода по производству ударных БпЛА на территории РФ, на расстоянии более 1000 км от госграницы Украины.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "Подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, 23 апреля 2025 года осуществили огневое поражение производства ударных БпЛА (Герань-2, типа Шахед и другие).

Реклама:

Производственная мощность предприятия около 300 различных БпЛА в сутки. Находится оно в Елабужском районе Республики Татарстан (РФ) на расстоянии 1054 км от государственной границы Украины".

Детали: Силы обороны подтверждают попадания и взрывы в районе цели.

Известно о повреждении цеха финальной сборки БпЛА.

РЕКЛАМА:

Результаты поражения уточняются.

В Генштабе отмечают, что этот удар является справедливым ответом Украины в отношении российского стратегического военного объекта, который используется для обеспечения вооруженной агрессии РФ против Украины и террора против гражданских людей в Украине.

Что предшествовало:

23 апреля на территории Татарстана в городе Елабуга РФ беспилотники атаковали завод по производству "Шахедов" ("Герань-2"), который находится в особой экономической зоне "Алабуга".

ГенштабШахедроссийско-украинская войнабеспилотники
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Зеленский после доклада Сырского: РФ во время массированного удара усилила штурмовые действия
Зеленский: Спор в Белом доме в феврале не помог Украине и США
Трамп о мирных переговорах: У нас есть крайний срок
Экспертизы для идентификации тела Виктории Рощиной и причин ее смерти продолжаются
Китай поставил США жесткое условие: "Хотите говорить - отмените пошлины"
фотоКоличество жертв из-за атаки РФ на Киев возросло до 12
Все новости...
Генштаб
На фронте за сутки произошло 144 боестолкновения – Генштаб
Генштаб: С начала суток на фронте произошло 118 столкновений
"Путин признался в военных преступлениях": в Генштабе объяснили, как РФ нарушает законы войны
Последние новости
04:44
Россияне ударили по 15 громадам Сумщины, ранили 5 гражданских
03:46
Рубио: США показали "финишную прямую" для достижения мира
02:58
На украинских АЭС зафиксированы колебания мощностей – МАГАТЭ
02:12
"Был достигнут прогресс" по соглашению о полезных ископаемых – министр финансов
01:34
Зеленский после доклада Сырского: РФ во время массированного удара усилила штурмовые действия
00:56
НАТО считает Россию "долгосрочной угрозой" – Рютте после встречи с Трампом
00:18
ОбновленоРоссийские БпЛА атаковали Харьков: есть попадания, возникли пожары
23:44
Полсотни раз россияне пытались прорвать оборону на Покровском направлении – Генштаб
23:43
"Контейнерный синдром": что это такое и в чем опасность для ребенка
23:17
У монобанка изменится структура собственности: кому он будет принадлежать?
Все новости...
Реклама:
Реклама: