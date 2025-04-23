Російський завод з виробництва "Шахедів" атакували новітні українські дрони - джерело

Завод з виробництва "Шахедів" у місті Єлабуга (Татарстан, РФ) атакували новітні дрони 14-го полку Сил безпілотних систем.

Джерело: співрозмовники "Української правди" у Збройних силах

Деталі: Російський завод атакували дрони літакового типу, які несли авіаційні бомби.

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Це відносно нова українська розробка.

Такий безпілотник здатен долати понад 1500 кілометрів.

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Що передувало: Раніше у середу стало відомо, що на території Татарстану у місті Єлабуга РФ безпілотникики атакували завод з виробництва "Шахедів" ("Герань-2"), який знаходиться в особливій економічній зоні "Алабуга".

