Российский завод по производству "Шахедов" атаковали новейшие украинские дроны - источник
Среда, 23 апреля 2025, 20:13
Завод по производству "Шахедов" в городе Елабуга (Татарстан, РФ) атаковали новейшие дроны 14-го полка Сил беспилотных систем.
Источник: собеседники "Украинской правды" в Вооруженных силах
Детали: Российский завод атаковали дроны самолетного типа, которые несли авиационные бомбы.
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Это относительно новая украинская разработка.
Такой беспилотник способен преодолевать более 1500 километров.
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Что предшествовало: Ранее в среду стало известно, что на территории Татарстана в городе Елабуга РФ беспилотники атаковали завод по производству "Шахедов" ("Герань-2"), который находится в особой экономической зоне "Алабуга".