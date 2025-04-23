Удар РФ по автобусу в Марганці: кількість постраждалих зросла до 54

Кількість постраждалих через атаку РФ дроном-камікадзе по автобусу в Марганці на Дніпропетровщині зросла до 54, 9 людей загинули.

Джерело: голова ОВА Сергій Лисак

Пряма мова: "За оновленими даними, у Марганці постраждали 54 людини.

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31 пацієнт все ще в лікарні. Решта – амбулаторно".

Деталі: У Марганці також оголосили жалобу на три дні.

Що передувало:

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Вранці 23 квітня РФ вдарила дроном-камікадзе по автобусу з працівниками підприємства.