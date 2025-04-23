Удар РФ по автобусу в Марганці: кількість постраждалих зросла до 54
Середа, 23 квітня 2025, 20:29
Кількість постраждалих через атаку РФ дроном-камікадзе по автобусу в Марганці на Дніпропетровщині зросла до 54, 9 людей загинули.
Джерело: голова ОВА Сергій Лисак
Пряма мова: "За оновленими даними, у Марганці постраждали 54 людини.
Реклама:
31 пацієнт все ще в лікарні. Решта – амбулаторно".
Деталі: У Марганці також оголосили жалобу на три дні.
Що передувало:
РЕКЛАМА:
Вранці 23 квітня РФ вдарила дроном-камікадзе по автобусу з працівниками підприємства.