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Удар РФ по автобусу в Марганці: кількість постраждалих зросла до 54

Тетяна ОлійникСереда, 23 квітня 2025, 20:29
Удар РФ по автобусу в Марганці: кількість постраждалих зросла до 54
Фото - ДСНС

Кількість постраждалих через атаку РФ дроном-камікадзе по автобусу в Марганці на Дніпропетровщині зросла до 54, 9 людей загинули.

Джерело: голова ОВА Сергій Лисак

Пряма мова: "За оновленими даними, у Марганці постраждали 54 людини.

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31 пацієнт все ще в лікарні. Решта – амбулаторно".

Деталі: У Марганці також оголосили жалобу на три дні.

Що передувало:  

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Вранці 23 квітня РФ вдарила дроном-камікадзе по автобусу з працівниками підприємства. 

Дніпропетровська областьобстрілжертвиросійсько-українська війна
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