Удар РФ по автобусу в Марганце: количество пострадавших возросло до 54

Количество пострадавших из-за атаки РФ дроном-камикадзе по автобусу в Марганце на Днепропетровщине возросло до 54, 9 человек погибли.

Источник: председатель ОВА Сергей Лысак

Прямая речь: "По обновленным данным, в Марганце пострадали 54 человека.

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31 пациент все еще в больнице. Остальные – амбулаторно".

Детали: В Марганце также объявили траур на три дня.

Что предшествовало:

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Утром 23 апреля РФ ударила дроном-камикадзе по автобусу с работниками предприятия.