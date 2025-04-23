Удар РФ по автобусу в Марганце: количество пострадавших возросло до 54
Среда, 23 апреля 2025, 20:29
Количество пострадавших из-за атаки РФ дроном-камикадзе по автобусу в Марганце на Днепропетровщине возросло до 54, 9 человек погибли.
Источник: председатель ОВА Сергей Лысак
Прямая речь: "По обновленным данным, в Марганце пострадали 54 человека.
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31 пациент все еще в больнице. Остальные – амбулаторно".
Детали: В Марганце также объявили траур на три дня.
Что предшествовало:
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Утром 23 апреля РФ ударила дроном-камикадзе по автобусу с работниками предприятия.