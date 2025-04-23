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Зеленський відвідає ПАР у четвер – ЗМІ

Тетяна ОлійникСереда, 23 квітня 2025, 22:25
Зеленський відвідає ПАР у четвер – ЗМІ
Володимир Зеленський. Фотоо - Getty Images

Президент України Володимир Зеленський 24 квітня відвідає Південно-Африканську Республіку з робочим візитом.

Джерело: Interfax-Україна, південноафриканське видання Eyewitness News, Офіс президента ПАР, віце-прем’єр – міністр економіки України Юлія Свириденко

Деталі: Офіс президента ПАР підтвердив, Зеленський перебуватиме з робочим візитом у Південній Африці 24 квітня.

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Як повідомляє південноафриканське видання Eyewitness News, порядок денний візиту Зеленського до Преторії ще не оприлюднено, однак очікується, що він поспілкується з президентом ПАР Сирілом Рамафосою щодо війни в Україні.

"Рамафоса очолює Африканську мирну ініціативу, місію кількох африканських глав держав, спрямовану на досягнення мирного врегулювання між двома країнами", – пише видання.

Своєю чергою перша віце-прем’єр – міністр економіки України Юлія Свириденко повідомила, що вже перебуває з візитом в Південно-Африканській Республіці у середу та четвер, 23-24 квітня.

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Метою своєї поїздки вона називає побудову бізнес-партнерства та обговорення торгівельних відносин.

Як повідомляє "Interfax-Україна", президентський літак Airbus A319 Corporate Jet вилетів з польського Ряшева у середу вранці з затримкою, приземлився о 16:18 в Аддіс-Абебі (Ефіопія), вірогідно, на дозаправку, та продовжив свій політ в бік Південної Африки о 18:21.

ЗеленськийПАР
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