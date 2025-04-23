Зеленский посетит ЮАР в четверг – СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский 24 апреля посетит Южно-Африканскую Республику с рабочим визитом.

Источник: Interfax-Украина, южноафриканское издание Eyewitness News, Офис президента ЮАР, вице-премьер – министр экономики Украины Юлия Свириденко

Детали: Офис президента ЮАР подтвердил, Зеленский будет находиться с рабочим визитом в Южной Африке 24 апреля.

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Как сообщает южноафриканское издание Eyewitness News, повестка дня визита Зеленского в Преторию еще не обнародована, однако ожидается, что он пообщается с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой относительно войны в Украине.

"Рамафоса возглавляет Африканскую мирную инициативу, миссию нескольких африканских глав государств, направленную на достижение мирного урегулирования между двумя странами", – пишет издание.

В свою очередь первая вице-премьер – министр экономики Украины Юлия Свириденко сообщила, что уже находится с визитом в Южно-Африканской Республике в среду и четверг, 23-24 апреля.

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Целью своей поездки она называет построение бизнес-партнерства и обсуждение торговых отношений.

Как сообщает "Interfax-Украина", президентский самолет Airbus A319 Corporate Jet вылетел из польского Жешува в среду утром с задержкой, приземлился в 16:18 в Аддис-Абебе (Эфиопия), вероятно, на дозаправку, и продолжил свой полет в сторону Южной Африки в 18:21.