Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский посетит ЮАР в четверг – СМИ

Татьяна ОлейникСреда, 23 апреля 2025, 22:25
Зеленский посетит ЮАР в четверг – СМИ
Владимир Зеленский. Фото - Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский 24 апреля посетит Южно-Африканскую Республику с рабочим визитом.

Источник: Interfax-Украина, южноафриканское издание Eyewitness News, Офис президента ЮАР, вице-премьер – министр экономики Украины Юлия Свириденко

Детали: Офис президента ЮАР подтвердил, Зеленский будет находиться с рабочим визитом в Южной Африке 24 апреля.

Реклама:

Как сообщает южноафриканское издание Eyewitness News, повестка дня визита Зеленского в Преторию еще не обнародована, однако ожидается, что он пообщается с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой относительно войны в Украине.

"Рамафоса возглавляет Африканскую мирную инициативу, миссию нескольких африканских глав государств, направленную на достижение мирного урегулирования между двумя странами", – пишет издание.

В свою очередь первая вице-премьер – министр экономики Украины Юлия Свириденко сообщила, что уже находится с визитом в Южно-Африканской Республике в среду и четверг, 23-24 апреля.

РЕКЛАМА:

Целью своей поездки она называет построение бизнес-партнерства и обсуждение торговых отношений.

Как сообщает "Interfax-Украина", президентский самолет Airbus A319 Corporate Jet вылетел из польского Жешува в среду утром с задержкой, приземлился в 16:18 в Аддис-Абебе (Эфиопия), вероятно, на дозаправку, и продолжил свой полет в сторону Южной Африки в 18:21.

ЗеленскийЮАР
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Зеленский после доклада Сырского: РФ во время массированного удара усилила штурмовые действия
Зеленский: Спор в Белом доме в феврале не помог Украине и США
Трамп о мирных переговорах: У нас есть крайний срок
Экспертизы для идентификации тела Виктории Рощиной и причин ее смерти продолжаются
Китай поставил США жесткое условие: "Хотите говорить - отмените пошлины"
фотоКоличество жертв из-за атаки РФ на Киев возросло до 12
Все новости...
Зеленский
Зеленский заочно ответил Трампу, напомнив о "Крымской декларации" Помпео
Белый дом о заявлении Трампа в сторону Зеленского: Президенту США "лопается терпение"
Трамп раскритиковал позицию Зеленского по Крыму: "Украина потеряла его много лет назад"
Последние новости
04:44
Россияне ударили по 15 громадам Сумщины, ранили 5 гражданских
03:46
Рубио: США показали "финишную прямую" для достижения мира
02:58
На украинских АЭС зафиксированы колебания мощностей – МАГАТЭ
02:12
"Был достигнут прогресс" по соглашению о полезных ископаемых – министр финансов
01:34
Зеленский после доклада Сырского: РФ во время массированного удара усилила штурмовые действия
00:56
НАТО считает Россию "долгосрочной угрозой" – Рютте после встречи с Трампом
00:18
ОбновленоРоссийские БпЛА атаковали Харьков: есть попадания, возникли пожары
23:44
Полсотни раз россияне пытались прорвать оборону на Покровском направлении – Генштаб
23:43
"Контейнерный синдром": что это такое и в чем опасность для ребенка
23:17
У монобанка изменится структура собственности: кому он будет принадлежать?
Все новости...
Реклама:
Реклама: