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У Києві є влучання по цивільній інфраструктурі – КМВА

Ірина БалачукЧетвер, 24 квітня 2025, 01:53
У Києві є влучання по цивільній інфраструктурі – КМВА
Фото ілюстративне з Telegram ДСНС

У столиці внаслідок російського комбінованого удару балістикою та дронами зафіксовано влучання по цивільній інфраструктурі.

Джерело: начальник КМВА Тимур Ткаченко в Telegram

Пряма мова очільника МВА: "Є влучання по цивільній інфраструктурі. Поки без інших деталей і закликаю взагалі з деталями зачекати і наслідки ворожої атаки не публікувати".

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Передісторія:

    

Київракетний ударбезпілотники
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