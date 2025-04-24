У Києві є влучання по цивільній інфраструктурі – КМВА
Четвер, 24 квітня 2025, 01:53
У столиці внаслідок російського комбінованого удару балістикою та дронами зафіксовано влучання по цивільній інфраструктурі.
Джерело: начальник КМВА Тимур Ткаченко в Telegram
Пряма мова очільника МВА: "Є влучання по цивільній інфраструктурі. Поки без інших деталей і закликаю взагалі з деталями зачекати і наслідки ворожої атаки не публікувати".
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Передісторія:
- Уночі 24 квітня Київ перебуває під масованою комбінованою атакою росіян. У місті працює ППО.
- У Києві зафіксовано падіння уламків збитих цілей у кількох районах столиці, спалахнули пожежі у будинку, нежитловому приміщенні, також горять авто, в одному з будинків під завалами люди.