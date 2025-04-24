У Києві є влучання по цивільній інфраструктурі – КМВА

У столиці внаслідок російського комбінованого удару балістикою та дронами зафіксовано влучання по цивільній інфраструктурі.

Джерело: начальник КМВА Тимур Ткаченко в Telegram

Пряма мова очільника МВА: "Є влучання по цивільній інфраструктурі. Поки без інших деталей і закликаю взагалі з деталями зачекати і наслідки ворожої атаки не публікувати".

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