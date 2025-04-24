У Києві попадали уламки: спалахнули пожежі, в одному з будинків під завалами люди – Кличко

Під час російського удару по Києву зафіксовано падіння уламків збитих цілей у кількох районах столиці, спалахнули пожежі у будинку, нежитловому приміщенні, також горять авто, в одному з будинків під завалами люди.

Джерело: начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко та мер Києва Віталій Кличко в Telegram

Пряма мова Ткаченка: "У Голосіївському районі зафіксовано падіння уламків. Зафіксовано також падіння уламків у Шевченківському районі, Святошинському та ще за однією адресою у Голосіївському. Будь ласка, подбайте про себе, залишайтесь в укриттях!"

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Деталі: Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що є виклики медиків у 4 районах.

"Виклик медиків у Голосіївський, Солом’янський, Святошинський та Шевченківський райони. Ворожа атака на столицю триває. Перебувайте в укриттях!", – написав мер.

Він також додав, що БпЛА перебувають над центром столиці.

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Доповнено: Згодом Ткаченко додав, що у Шевченківському районі зафіксовано займання нежитлових приміщень, а в Святошинському внаслідок падіння уламків горить будинок та за іншою адресою – автомобілі.

Мер додав, що у Голосіївському районі уламки ймовірно БпЛА попадали біля житлового будинку. Також в цьому районі палають гаражі. А на іншій локації – автомобілі.



У Шевченківському районі внаслідок падіння уламків сталося загорання гаражів.

"У Святошинському районі пожежа в житловому будинку. Є руйнування. Під завалами люди. Рятувальники та медики працюють на місці", – написав міський голова.

Також пізніше Кличко додав, що у Подільському районі внаслідок падіння уламків пошкоджена нежитлова забудова, вирує пожежа. Екстрені служби вже працюють на місці.

Внаслідок атаки РФ на Київ є 12 постраждалих, в тому числі дитина. Також зафіксовано влучання по цивільній інфраструктурі.

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