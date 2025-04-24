В Киеве есть попадание по гражданской инфраструктуре – КГВА
Четверг, 24 апреля 2025, 01:53
В столице в результате российского комбинированного удара баллистикой и дронами зафиксировано попадание по гражданской инфраструктуре.
Источник: начальник КГВА Тимур Ткаченко в Telegram
Прямая речь главы ГВА: "Есть попадание по гражданской инфраструктуре. Пока без других деталей и призываю вообще с деталями подождать и последствия вражеской атаки не публиковать".
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Предыстория:
- Ночью 24 апреля Киев находится под массированной комбинированной атакой россиян. В городе работает ПВО.
- В Киеве зафиксировано падение обломков сбитых целей в нескольких районах столицы, вспыхнули пожары в доме, нежилом помещении, также горят авто, в одном из домов под завалами люди.