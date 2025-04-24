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В Киеве есть попадание по гражданской инфраструктуре – КГВА

Ирина БалачукЧетверг, 24 апреля 2025, 01:53
В Киеве есть попадание по гражданской инфраструктуре – КГВА
Фото иллюстративное из Telegram ГСЧС

В столице в результате российского комбинированного удара баллистикой и дронами зафиксировано попадание по гражданской инфраструктуре.

Источник: начальник КГВА Тимур Ткаченко в Telegram

Прямая речь главы ГВА: "Есть попадание по гражданской инфраструктуре. Пока без других деталей и призываю вообще с деталями подождать и последствия вражеской атаки не публиковать".    

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Киевракетный ударбеспилотники
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