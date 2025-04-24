В Киеве есть попадание по гражданской инфраструктуре – КГВА

В столице в результате российского комбинированного удара баллистикой и дронами зафиксировано попадание по гражданской инфраструктуре.

Источник: начальник КГВА Тимур Ткаченко в Telegram

Прямая речь главы ГВА: "Есть попадание по гражданской инфраструктуре. Пока без других деталей и призываю вообще с деталями подождать и последствия вражеской атаки не публиковать".

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