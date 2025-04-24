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Під завалами у Києві чути дзвінки, шукають, зокрема, 2 дітей – МВС

Ірина БалачукЧетвер, 24 квітня 2025, 07:46
Під завалами у Києві чути дзвінки, шукають, зокрема, 2 дітей – МВС
ФОТО ДСНС

З-під завалів зруйнованого росіянами будинку у Святошинському районі Києва чути телефонні дзвінки – рятувальна операція триває, шукають, зокрема, 2 дітей.

Джерело: глава МВС Ігор Клименко в Telegram

Пряма мова Клименка: "Трагічні наслідки в Святошинському районі. Там ще триває розбір завалів зруйнованого будинку. Залучені інженерні сили, верхолази ДСНС, пошукові собаки. З-під руїн чути телефонні дзвінки – пошуки триватимуть, доки не переконаються, що вже дістали всіх. Є інформація про двох дітей, яких досі не можуть знайти на місці події". 

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Фото ДСНС

Деталі: Загалом у Києві станом на 7:30 зафіксовано 9 загиблих внаслідок російського удару. Ще понад 70 людей зазнали різних травм. 

 
Фото ДСНС

У столиці рятувальники працювали на 13 локаціях.

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Київракетний ударбезпілотники
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