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В результате атаки РФ на Киев 9 человек погибли, более 70 пострадавших, в том числе 6 детей – власти

Валентина Романенко, Иван ДьяконовЧетверг, 24 апреля 2025, 04:00
В результате атаки РФ на Киев 9 человек погибли, более 70 пострадавших, в том числе 6 детей – власти
Фото: getty images

В ночь на 24 апреля Киев подвергся комбинированной атаке врага. Известно о девяти погибших и более 70 пострадавших, в том числе 6 детей и беременная.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко, глава КГВА Тимур Ткаченко

Детали: По состоянию на 3 утра было известно о 21-м госпитализированном пострадавшем. Среди них - трое детей и беременная женщина.

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По состоянию на 2.27 ночи мэр сообщал о 12 пострадавших в столице в результате вражеской атаки. Больше всего, по словам Кличко, пострадал Святошинский район. Возгорания произошли на 6 локациях. Есть разрушения. Отмечалось, что экстренные службы работают на местах.

Детали: Перед тем Ткаченко сообщал, что по состоянию на 01:40 были зафиксированы следующие последствия удара противника:

Голосеевский район: два пожара в результате вражеской атаки.

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Шевченковский район: четыре пожара.

Святошинский район: предварительно возгорания на трех локациях.

Гаражи, дома, автомобили. Поступила информация о 5 пострадавших, в том числе - ребенок.

Есть попадания по гражданской инфраструктуре.

Фото: ГСЧС
Фото: ГСЧС

По состоянию на 03:38 известно об одном погибшем человеке и 50 пострадавших. Из них медики госпитализировали 35 человек, в том числе шестерых детей. Еще 15 пострадавшим оказали помощь на месте.

По состоянию на 03:53 количество погибших возросло до двух человек.

Прямая речь Кличко: "Двое погибших в столице. 54 человека пострадали. 38 из них, в том числе 6 детей, медики госпитализировали. Остальным оказали помощь на месте".

Фото: ГСЧС
Фото: ГСЧС
Фото: ГСЧС
Фото: ГСЧС

Обновлено: В 06:06 В ГСЧС сообщили, что по предварительным данным, погибли 9 человек, 63 пострадавших, 42 госпитализировали в больницу, среди них 6 детей.

Около 8 утра стало известно, что пострадали более 70 человек.

Киевракетный ударжертвы
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