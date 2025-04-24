Трамп відмовився сказати, чи має Україна визнати Крим російським

Президент США Дональд Трамп під час спілкування з журналістами в Овальному кабінеті відмовився чітко сказати, чи підтримує він ідею включення до мирної угоди пункту про визнання Україною російського контролю над Кримом.

Джерело: Трамп під час брифінгу в Овальному кабінеті

Деталі: Трамп, відповідаючи на запитання журналістів щодо можливої мирної угоди між Росією та Україною, уникнув прямої відповіді на питання про статус Криму. Зокрема, він не сказав, чи має Київ визнати суверенітет Росії над півостровом, який Москва анексувала у 2014 році.

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"Ну, все добре. Я просто хочу, щоб війна закінчилася, мені все одно", – сказав Трамп.

Він наголосив, що для нього головним є припинення бойових дій, а не умови, на яких це може відбутися.

Пряма мова: "Якщо вони обидва будуть щасливі, вони обидва підпишуть угоду. У мене немає фаворитів. Я не хочу мати жодних фаворитів. Я хочу, щоб угода була укладена".

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Деталі: На запитання про те, як пройшли переговори його спецпосланника Кіта Келлога в Лондоні, Трамп відповів, що, на його думку, "все пройшло добре".

"Ми повинні змусити двох людей – двох сильних, розумних людей – домовитися. І як тільки вони домовляться, вбивства припиняться. І як тільки вони домовляться, вбивства припиняться", – додав Трамп, маючи на увазі президента України Володимира Зеленського та правителя Росії Володимира Путіна.

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