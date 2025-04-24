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Трамп отказался сказать, должна ли Украина признать Крым российским

Иван ДьяконовЧетверг, 24 апреля 2025, 02:23
Трамп отказался сказать, должна ли Украина признать Крым российским
Дональд Трамп. Фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами в Овальном кабинете отказался четко сказать, поддерживает ли он идею включения в мирное соглашение пункта о признании Украиной российского контроля над Крымом.

Источник: Трампа во время брифинга в Овальном кабинете

Детали: Трамп, отвечая на вопрос журналистов относительно возможного мирного соглашения между Россией и Украиной, избежал прямого ответа на вопрос о статусе Крыма. В частности, он не сказал, должен ли Киев признать суверенитет России над полуостровом, который Москва аннексировала в 2014 году.

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"Ну, все хорошо. Я просто хочу, чтобы война закончилась, мне все равно", – сказал Трамп.

Он отметил, что для него главное - прекращение боевых действий, а не условия, на которых это может произойти.

Прямая речь: "Если они оба будут счастливы, они оба подпишут соглашение. У меня нет фаворитов. Я не хочу иметь никаких фаворитов. Я хочу, чтобы сделка была заключена".

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Детали: На вопрос о том, как прошли переговоры его спецпосланника Кита Келлога в Лондоне, Трамп ответил, что, по его мнению, "все прошло хорошо".

"Мы должны заставить двух людей - двух сильных, умных людей - договориться. И как только они договорятся, убийства прекратятся", – добавил Трамп, имея в виду президента Украины Владимира Зеленского и правителя России Владимира Путина.

Предыстория:

  • Накануне президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не признает российской оккупации Крыма, который международно признан украинской территорией.
  • Трамп раскритиковал заявление, сказав, что "Крым был потерян много лет назад", а слова Зеленского "вредят мирным переговорам".
  • Глава МИД Андрей Сибига и глава Офиса президента Андрей Ермак 23 апреля провели встречи с европейскими партнерами и спецпредставителем президента США Китом Келлогом.

ТрампКрымпереговорыроссийско-украинская война
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