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Росія атакувала ракетами Павлоград на Дніпропетровщині – ОВА

Іван Д'яконовЧетвер, 24 квітня 2025, 03:18
Росія атакувала ракетами Павлоград на Дніпропетровщині – ОВА
ілюстративне фото з соцмереж

У ніч на 24 квітня російські війська завдали ракетного удару по місту Павлоград на Дніпропетровщині.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, "Суспільне.Дніпро"

Деталі: Перші повідомлення про вибухи надійшли о 01:13 ночі від кореспондентів "Суспільне" в Дніпропетровській області. Згодом інформацію про нові атаки повідомив очільник ОВА.

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Пряма мова: "Павлоград знову під ворожою атакою. Загроза триває. Перебувати в безпечних місцях".

Передісторія:

ракетний ударДніпропетровська область
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