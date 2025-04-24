Росія атакувала ракетами Павлоград на Дніпропетровщині – ОВА
Четвер, 24 квітня 2025, 03:18
У ніч на 24 квітня російські війська завдали ракетного удару по місту Павлоград на Дніпропетровщині.
Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, "Суспільне.Дніпро"
Деталі: Перші повідомлення про вибухи надійшли о 01:13 ночі від кореспондентів "Суспільне" в Дніпропетровській області. Згодом інформацію про нові атаки повідомив очільник ОВА.
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Пряма мова: "Павлоград знову під ворожою атакою. Загроза триває. Перебувати в безпечних місцях".
Передісторія:
- В ніч на 24 квітня Росія завдає комбінованого повітряного удару по Україні, використовуючи дрони, крилаті ракети та балістику.