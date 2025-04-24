Россия атаковала ракетами Павлоград на Днепропетровщине – ОВА

В ночь на 24 апреля российские войска нанесли ракетный удар по городу Павлоград на Днепропетровщине.

Источник: начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, "Суспільне.Дніпро"

Детали: Первые сообщения о взрывах поступили в 01:13 ночи от корреспондентов "Суспільне" в Днепропетровской области. Позже информацию о новых атаках сообщил глава ОВА.

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Прямая речь: "Павлоград снова под вражеской атакой. Угроза продолжается. Находиться в безопасных местах".

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