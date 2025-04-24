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Лунала ракетна небезпека для всієї України: у Росії злітав МіГ-31К

Іван Д'яконовЧетвер, 24 квітня 2025, 04:32
Лунала ракетна небезпека для всієї України: у Росії злітав МіГ-31К
Ілюстративне зображення: Getty Images

Під ранок 24 квітня влада повідомляла про зліт російського МіГ-31К – носія аеробалістичної ракети "Кинджал". Оголошували ракетну небезпеку по всій Україні.

Джерело: КМВА

Дослівно: "Повідомляється про зліт російського МіГ-31К, носія аеробалістичної ракети "Кинджал".

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