Лунала ракетна небезпека для всієї України: у Росії злітав МіГ-31К
Четвер, 24 квітня 2025, 04:32
Під ранок 24 квітня влада повідомляла про зліт російського МіГ-31К – носія аеробалістичної ракети "Кинджал". Оголошували ракетну небезпеку по всій Україні.
Джерело: КМВА
Дослівно: "Повідомляється про зліт російського МіГ-31К, носія аеробалістичної ракети "Кинджал".
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Передісторія:
- В ніч на 24 квітня Росія завдає комбінованого повітряного удару по Україні, використовуючи дрони, крилаті ракети та балістику.