Звучала ракетная опасность для всей Украины: в России взлетал МиГ-31К
Четверг, 24 апреля 2025, 04:32
Под утро 24 апреля власти сообщали о взлете российского МиГ-31К – носителя аэробаллистической ракеты "Кинжал". Объявляли ракетную опасность по всей Украине.
Источник: КГВА
Дослівно: "Повідомляється про зліт російського МіГ-31К, носія аеробалістичної ракети "Кинджал".
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Предыстория:
- В ночь на 24 апреля Россия наносит комбинированный воздушный удар по Украине, используя дроны, крылатые ракеты и баллистику.