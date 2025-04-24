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Звучала ракетная опасность для всей Украины: в России взлетал МиГ-31К

Иван ДьяконовЧетверг, 24 апреля 2025, 04:32
Звучала ракетная опасность для всей Украины: в России взлетал МиГ-31К
Иллюстративное изображение: Getty Images

Под утро 24 апреля власти сообщали о взлете российского МиГ-31К – носителя аэробаллистической ракеты "Кинжал". Объявляли ракетную опасность по всей Украине.

Источник: КГВА

Дослівно: "Повідомляється про зліт російського МіГ-31К, носія аеробалістичної ракети "Кинджал".

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