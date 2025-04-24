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Зеленський скасував частину програми візиту до ПАР: Росія продовжує вбивати

Валентина РоманенкоЧетвер, 24 квітня 2025, 10:39
Зеленський скасував частину програми візиту до ПАР: Росія продовжує вбивати
Рятувальники продовжують працювати над ліквідацією наслідків атаки РФ. фото ДСНС

Після потужної атаки РФ президент Володимир Зеленський скасував частину програми візиту до Південноафриканської республіки та повернеться в Україну. Він також доручив міністру оборони Рустему Умєрову нагадати західним партнерам про запит України на засоби ППО.

Джерело: глава держави в соцмережах

Пряма мова: "Сорок чотири дні, як Україна погодилась на повне припинення вогню та ударів. Це була пропозиція Сполучених Штатів. Сорок чотири дні, як Росія продовжує вбивати людей та уникати жорсткого тиску й відповідальності за це".

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Деталі: Президент наголосив на важливості, щоб всі у світі бачили та розуміли, що відбувається насправді. Нинішньої ночі ворог випустив приблизно 70 ракет, зокрема балістичні. Ще майже 150 ударних безпілотників.

Українські мирні міста зазнали багатьох руйнувань. Тривають рятувальні операції, розбирають завали будинків.

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Станом на 10 годину, за даними глави держави, понад 80 людей поранено по всій Україні.

Зеленський каже, що доручив міністру оборони негайно звʼязатися з партнерами щодо запитів України про зміцнення ППО.

Пряма мова: "Сьогодні поінформую президента ПАР Рамафосу, який головує в "Групі двадцяти", про ситуацію та нашу потребу в активізації глобальних дипломатичних зусиль. Припинення ударів потрібне негайно й безумовно. Розраховуємо також на допомогу в гуманітарних питаннях – у поверненні наших полонених та викрадених Росією українських дітей. Частину програми цього візиту скасовую та після зустрічі з президентом ПАР негайно повертаюсь в Україну".

Що передувало: В ніч на 24 квітня, за даними Повітряних сил, Росія випустила по Україні 215 ракет різного типу та дронів, основний удар прийшовся по Києву, де пошкоджено цілий квартал. ППО збила 112 ворожих повітряних цілей, активну участь у відбитті атаки противника брали винищувачі F-16 та Mirage.

Зеленськийвійна
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