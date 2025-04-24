Зеленский отменил часть программы визита в ЮАР: Россия продолжает убивать
После большой атаки РФ президент Владимир Зеленский отменил часть программы визита в Южноафриканскую республику и вернется в Украину раньше. Он также поручил министру обороны Рустему Умерову напомнить западным партнерам о запросе Украины на средства ПВО.
Источник: глава государства в соцсетях
Прямая речь: "Сорок четыре дня, как Украина согласилась на полное прекращение огня и ударов. Это было предложение Соединенных Штатов. Сорок четыре дня, как Россия продолжает убивать людей и избегать жесткого давления и ответственности за это".
Детали: Президент подчеркнул важность, чтобы все в мире видели и понимали, что происходит на самом деле. Нынешней ночью враг выпустил примерно 70 ракет, в том числе баллистические. Еще почти 150 ударных беспилотников.
Украинские мирные города подверглись многим разрушениям. Продолжаются спасательные операции, разбирают завалы домов.
По состоянию на 10 часов, по данным главы государства, более 80 человек ранены по всей Украине.
Зеленский говорит, что поручил министру обороны немедленно связаться с партнерами относительно запросов Украины об укреплении ПВО.
Прямая речь: "Сегодня проинформирую президента ЮАР Рамафосу, который председательствует в "Группе двадцати", о ситуации и нашей потребности в активизации глобальных дипломатических усилий. Прекращение ударов необходимо немедленно и безусловно. Рассчитываем также на помощь в гуманитарных вопросах - в возвращении наших пленных и похищенных Россией украинских детей. Часть программы этого визита отменяю и после встречи с президентом ЮАР немедленно возвращаюсь в Украину".
Что предшествовало: В ночь на 24 апреля, по данным Воздушных сил, Россия выпустила по Украине 215 ракет различного типа и дронов, основной удар пришелся по Киеву, где поврежден целый квартал. ПВО сбила 112 вражеских воздушных целей, активное участие в отражении атаки противника принимали истребители F-16 и Mirage.