Зеленский отменил часть программы визита в ЮАР: Россия продолжает убивать

После большой атаки РФ президент Владимир Зеленский отменил часть программы визита в Южноафриканскую республику и вернется в Украину раньше. Он также поручил министру обороны Рустему Умерову напомнить западным партнерам о запросе Украины на средства ПВО.

Источник: глава государства в соцсетях

Прямая речь: "Сорок четыре дня, как Украина согласилась на полное прекращение огня и ударов. Это было предложение Соединенных Штатов. Сорок четыре дня, как Россия продолжает убивать людей и избегать жесткого давления и ответственности за это".

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Детали: Президент подчеркнул важность, чтобы все в мире видели и понимали, что происходит на самом деле. Нынешней ночью враг выпустил примерно 70 ракет, в том числе баллистические. Еще почти 150 ударных беспилотников.

Украинские мирные города подверглись многим разрушениям. Продолжаются спасательные операции, разбирают завалы домов.

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По состоянию на 10 часов, по данным главы государства, более 80 человек ранены по всей Украине.

Зеленский говорит, что поручил министру обороны немедленно связаться с партнерами относительно запросов Украины об укреплении ПВО.

Прямая речь: "Сегодня проинформирую президента ЮАР Рамафосу, который председательствует в "Группе двадцати", о ситуации и нашей потребности в активизации глобальных дипломатических усилий. Прекращение ударов необходимо немедленно и безусловно. Рассчитываем также на помощь в гуманитарных вопросах - в возвращении наших пленных и похищенных Россией украинских детей. Часть программы этого визита отменяю и после встречи с президентом ЮАР немедленно возвращаюсь в Украину".

Что предшествовало: В ночь на 24 апреля, по данным Воздушных сил, Россия выпустила по Украине 215 ракет различного типа и дронов, основной удар пришелся по Киеву, где поврежден целый квартал. ПВО сбила 112 вражеских воздушных целей, активное участие в отражении атаки противника принимали истребители F-16 и Mirage.