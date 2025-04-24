Зеленський передав президенту ПАР список із 400 дітей, яких Росія викрала з ТОТ

24 квітня президент України Володимир Зеленський передав лідеру Південно-Африканської Республіки Сирілу Рамафосі список із 400 українських дітей, викрадених Росією з тимчасово окупованих територій.

Джерело: Зеленський на спільній пресконференції

Пряма мова: " Діти проти їхньої волі знаходяться в Росії. На жаль, через війну ми маємо цю страшну проблему. Росіяни викрали на тимчасово окупованих територіях України десятки тисяч дітей.

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Ми маємо повернути всіх. І так само як і тисячі полонених, військових та цивільних, які роками утримуються в тюрмах Росії у нелюдських умовах. Південна Африка є співлідером у коаліції повернення українських дітей. Дуже сподіваюсь що президент Рамафоса допоможе нам їх повернути".

Що передувало: