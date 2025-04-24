Зеленский передал президенту ЮАР список из 400 детей, которых Россия похитила с ВОТ

24 апреля президент Украины Владимир Зеленский передал лидеру Южно-Африканской Республики Сирилу Рамафоси список из 400 украинских детей, похищенных Россией с временно оккупированных территорий.

Источник: Зеленский на совместной пресс-конференции

Прямая речь: "Дети против их воли находятся в России. К сожалению, из-за войны мы имеем эту страшную проблему. Россияне похитили на временно оккупированных территориях Украины десятки тысяч детей.

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Мы должны вернуть всех. И так же как и тысячи пленных, военных и гражданских, которые годами содержатся в тюрьмах России в нечеловеческих условиях. Южная Африка является солидером в коалиции возвращения украинских детей. Очень надеюсь, что президент Рамафоса поможет нам их вернуть".

Что предшествовало: