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Розшукуваний депутат Шахов мешкає в елітних апартаментах у Дубаї – "Схеми"

Тетяна ОлійникЧетвер, 24 квітня 2025, 20:19
Розшукуваний депутат Шахов мешкає в елітних апартаментах у Дубаї – Схеми
Фото - Радіо Свобода

Народний депутат з групи "Довіра" Сергій Шахов, який з 2023 року перебуває в розшуку через декларування недостовірної інформації, понад два роки мешкає в елітних апартаментах у Дубаї, які орендує його цивільна дружина.

Джерело: "Схеми"

Деталі: Журналісти ідентифікували його місцезнаходження завдяки соцмережам його доньки та трансляції засідання комітету Ради.

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Апартаменти площею 300 м² орендує цивільна дружина Шахова Інна Журба. Загальна вартість оренди з липня 2022-го по вересень 2025-го – майже $300 тисяч доларів.

 Ні це майно, ані жодні витрати родини на його оренду народний депутат у своїх деклараціях не вказує.

Так само Шахов не декларує оплату навчання дітей у Дубаї. "Схеми" встановили, що двоє молодших дітей депутата навчаються в одній з приватних шкіл у Дубаї. Вартість навчання для обох складає 40 тисяч доларів на рік. 

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Офіційно депутат пояснював свою відсутність "лікуванням за кордоном". "Схеми" звернулися до Сергія Шахова з проханням про коментар, але на дзвінки й повідомлення він поки не відповів.

Шахов також намагався обґрунтувати свою відсутність в Україні відрядженнями, зокрема до Естонії, посилаючись на погодження спікера парламенту Руслана Стефанчука. Втім у парламенті Естонії "Схемам" повідомили, що Шахов їх "не відвідував".

Що передувало: Сергій Шахов востаннє фізично був присутній у Верховній Раді у листопаді 2022 року. Шахов регулярно долучається до засідань, переважно з вимкненою камерою та голосує "за", зазначають у русі "Чесно".

НАБУ і САП підозрюють Шахова у приховуванні майна на загальну суму 88 млн грн у декларації. Зокрема, йдеться про 13 квартир у центрі Києва, 8 паркомісць, котеджі під Києвом та земельні ділянки загальною площею 115 га. Справу розглядає Вищий антикорупційний суд. Шахова оголосили в розшук, оскільки він не ходив на засідання суду. Адвокатка нардепа стверджувала, що її підопічний лікується в Киргизстані.

ОАЕВерховна Рада
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