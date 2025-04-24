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Разыскиваемый депутат Шахов живет в элитных апартаментах в Дубае – "Схемы"

Татьяна ОлейникЧетверг, 24 апреля 2025, 20:19
Разыскиваемый депутат Шахов живет в элитных апартаментах в Дубае – Схемы
Фото - Радио Свобода

Народный депутат из группы "Доверие" Сергей Шахов, который с 2023 года находится в розыске из-за декларирования недостоверной информации, более двух лет живет в элитных апартаментах в Дубае, которые арендует его гражданская жена.

Источник: "Схемы"

Детали: Журналисты идентифицировали его местонахождение благодаря соцсетям его дочери и трансляции заседания комитета Рады.

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Апартаменты площадью 300 м² арендует гражданская жена Шахова Инна Журба. Общая стоимость аренды с июля 2022-го по сентябрь 2025-го - почти $300 тысяч долларов.

Ни это имущество, ни расходы семьи на его аренду народный депутат в своих декларациях не указывает.

Так же Шахов не декларирует оплату обучения детей в Дубае. "Схемы" установили, что двое младших детей депутата учатся в одной из частных школ в Дубае. Стоимость обучения для обоих составляет 40 тысяч долларов в год.

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Официально депутат объяснял свое отсутствие "лечением за рубежом". "Схемы" обратились к Сергею Шахову с просьбой о комментарии, но на звонки и сообщения он пока не ответил.

Шахов также пытался обосновать свое отсутствие в Украине командировками, в частности в Эстонию, ссылаясь на согласование спикера парламента Руслана Стефанчука. Впрочем, в парламенте Эстонии "Схемам" сообщили, что Шахов их "не посещал".

Что предшествовало: Сергей Шахов последний раз физически присутствовал в Верховной Раде в ноябре 2022 года. Шахов регулярно присоединяется к заседаниям, преимущественно с выключенной камерой и голосует "за", отмечают в движении "Чесно".

НАБУ и САП подозревают Шахова в неотображении в декларации имущества на общую сумму 88 млн грн. В частности, речь идет о 13 квартирах в центре Киева, 8 паркоместах, коттеджах под Киевом и земельных участках общей площадью 115 га. Дело рассматривает Высший антикоррупционный суд. Шахова объявили в розыск, поскольку он не ходил на заседания суда. Адвокат нардепа утверждала, что ее подопечный лечится в Кыргызстане.

ОАЭВерховная Рада
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