"Був досягнутий прогрес" щодо угоди про корисні копалини – міністр фінансів
Міністр фінансів України Сергій Марченко сказав, що "був досягнутий прогрес" щодо підписання угоди про видобуток корисних копалин, але перемовини України і США ще тривають.
Джерело: Марченко в коментарі Reuters
Деталі: Видання зазначає, що Україна і США все ще мають вирішити питання до підписання угоди про видобуток корисних копалин.
За словами Марченка, київські чиновники працюють над тим, щоб укласти угоду "так швидко, як це можливо". Проте він не назвав конкретних термінів завершення переговорів.
Пряма мова Марченка: "Був досягнутий прогрес, і зараз наші команди працюють дуже тісно.
Є ще деякі питання, які ми обговорюємо".
Що передувало: Україна та США підписали меморандум, який засвідчує намір фіналізувати й укласти угоду, яка буде вигідна обом народам.