"Був досягнутий прогрес" щодо угоди про корисні копалини – міністр фінансів

Міністр фінансів України Сергій Марченко сказав, що "був досягнутий прогрес" щодо підписання угоди про видобуток корисних копалин, але перемовини України і США ще тривають.

Джерело: Марченко в коментарі Reuters

Деталі: Видання зазначає, що Україна і США все ще мають вирішити питання до підписання угоди про видобуток корисних копалин.

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За словами Марченка, київські чиновники працюють над тим, щоб укласти угоду "так швидко, як це можливо". Проте він не назвав конкретних термінів завершення переговорів.

Пряма мова Марченка: "Був досягнутий прогрес, і зараз наші команди працюють дуже тісно.

Є ще деякі питання, які ми обговорюємо".

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Що передувало: Україна та США підписали меморандум, який засвідчує намір фіналізувати й укласти угоду, яка буде вигідна обом народам.